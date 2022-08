FORZA ITALIA. NEL SIMBOLO PER LE POLITICHE C’E’ IL NOME DI BERLUSCONI E QUELLO DEL PPE

Forza Italia si rifa’ il look in vista delle elezioni Politiche del 25 Settembre. E, questa mattina, Silvio Berlusconi ha presentato il simbolo del partito che sarà presente sulle schede che gli elettori si ritroveranno tra le mani.

“Abbiamo appena presentato il simbolo che troverete sulla scheda elettorale il prossimo 25 settembre.”

E’ quanto annuncia Silvio Berlusconi.

Abbiamo aggiunto alla nostra tradizionale bandiera un richiamo al Partito Popolare Europeo, la grande famiglia dei cattolici liberali, che noi abbiamo l’orgoglio di rappresentare in Italia. Il Partito Popolare Europeo in tutt’Europa rappresenta il centro, quello vero, alternativo alla sinistra. Un centro, quello che noi rappresentiamo, che non è una semplice via di mezzo fra la destra e la sinistra, non è un cartello elettorale nato dal nulla. Il nostro centro, quello del Partito Popolare Europeo, è il continuatore e il testimone della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista, dei principi e valori della civiltà occidentale.