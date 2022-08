FORZA ITALIA. ROBERTO CELANO, SEMPRE DALLA STESSA PARTE. ED IL PASSO INDIETRO DEL 2018

Il Commissario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, proprio in un’intervista rilasciata ad agendapolitica, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto, ogni giorno, per Forza Italia sui territori, come criterio per la scelta delle candidature per le politiche del 25 Settembre. Roberto Celano, consigliere comunale di Forza Italia, sempre all’opposizione a Palazzo di Città, di lavoro per il partito, in città, ne ha messo in campo abbastanza: prima con le Regionali del 2020, poi con le Comunali del 2021, senza dimenticare gli impegni precedenti.

E senza dimenticare il passo indietro fatto nel 2018, alla vigilia della presentazione delle liste per le candidature alle Politiche, quando lascio’ spazio ad altri, nell’ultima campagna elettorale per le elezioni Politiche.

Oggi Roberto Celano, proprio per una scelta di Martusciello, fa parte del Comitato che si occuperà della organizzazione della campagna elettorale in Provincia di Salerno: al servizio del partito, come ha sempre fatto.