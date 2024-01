FORZA ITALIA. PER IL CONGRESSO DI SALERNO C’E’ LA CANDIDATURA DI ROBERTO CELANO

Per il Congresso Provinciale di Forza Italia Salerno c’è la prima candidatura ufficiale alla carica di Coordinatore: il consigliere comunale di Salerno Roberto Celano ha annunciato, infatti, la sua discesa in campo, con una mozione che sarà presentata in occasione del congresso di domenica 28 Gennaio. Il nome di Celano, sostenuto anche dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, sarà, con ogni probabilità, la candidatura unica per il Congresso Provinciale, considerato che il secondo potenziale aspirante alla candidatura – il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti – non solo ha annunciato un passo indietro ma sta definendo un accordo per sostenere il nome unico per la corsa alla carica di Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno.

