TERZO MANDATO AI SINDACI, OGGI IL DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La norma che consentirà ai sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti di potersi candidare anche per il terzo mandato sarà approvata, oggi, in Consiglio dei Ministri all’interno del provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno disciplinerà lo svolgimento delle elezioni del 2024. Nello stesso Decreto sarà contenuta anche la data per la celebrazione delle Elezioni Europee: si voterà, almeno in Italia, sabato 8 e domenica 9 Giugno, con il possibile accorpamento anche delle elezioni amministrative alla stessa data. Il via libero al terzo mandato, per il quale l’Anci aveva fatto pressioni sul Governo Meloni, non interesserà i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti nè, tanto meno, i Presidenti di Regione per i quali ci potrebbe essere un provvedimento ad hoc, da concordare nell’assemblea Stato-Regioni.

