FORZA ITALIA: ROBERTO CELANO CANDIDATO UNICO AL CONGRESSO PROVINCIALE DI DOMENICA 28 GENNAIO

Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia a Salerno, è il candidato unico, al Congresso Provinciale del partito degli Azzurri, in programma domenica 28 Gennaio all’interno dei saloni del Polo Nautico del Lungomare Marconi. La mozione Celano, allo scadere del termine previsto per le 10:00 di questa mattina, è l’unica presentata ufficialmente per la partecipazione al congresso che, oltre ad eleggere (a questo punto per acclamazione) il nuovo Coordinatore Provinciale, dovrà anche eleggere 21 delegati al Congresso Nazionale di Forza Italia e 25 componenti del Direttivo Provinciale degli azzurri. Al congresso di domenica 28 Gennaio, come Presidente del Seggio Elettorale, sarà presente Maurizio Gasparri, insieme ai parlamentari campani ed al Coordinatore Regionale del Partito degli Azzurri Fulvio Martusciello.

