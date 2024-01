SINISTRA ITALIANA. DOMANI LA SECONDA FASE DEL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PARTITO

Si terrà domenica 28 gennaio al Saint Joseph Resort di via Allende la seconda tappa del percorso congressuale di Sinistra Italiana in provincia di Salerno. La federazione salernitana del partito di Fratoianni, infatti, aveva già celebrato in autunno la prima fase con l’individuazione dei delegati al congresso nazionale che si è tenuto a Perugia dal 24 al 26 novembre. Ora, dopo l’assise regionale che ha confermato Tonino Scala come segretario della Campania, si tratta di eleggere gli organismi territoriali e in particolare la nuova segretaria o il nuovo segretario provinciale che sostituirà Franco Mari eletto alla Camera dei Deputati. La scelta del nuovo gruppo dirigente sarà anche l’occasione

per l’elaborazione dei punti programmatici su cui si concentreranno le prossime campagne elettorali di Sinistra Italiana in occasione delle elezioni comunali ed europee di giugno. Si parlerà quindi di alleanze e di opposizione al governo di destra, ma al centro della discussione saranno messe sicuramente le tante criticità della provincia dal punto di vista ambientale, della grande sofferenza della sanità pubblica, delle possibilità di crescita e di occupazione per le future generazioni. E proprio sui giovani si concentra l’investimento principale di Sinistra Italiana, che è un partito in salute e in costante crescita, come comprovato dalla festa organizzata nel mese di settembre a Torrione, ma soprattutto caratterizzato dalla presenza dei giovani dell’UGS (Unione dei Giovani di Sinistra), l’organizzazione giovanile di Sinistra Italiana, che si sta radicando in modo significativo anche nella nostra provincia.

Share on: WhatsApp