SALERNO. DOMANI 27 GENNAIO RIUNIONE PROVINCIALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

“Sabato 27 gennaio alle ore 10 presso l’Hotel Polo Nautico, lungomare C. Colombo 132 si terrà la riunione provinciale del Movimento 5 stelle. Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle attività in corso e discutere degli obiettivi futuri del nostro movimento a livello locale e regionale, specialmente in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L’invito è esteso a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle della provincia di Salerno, “in linea con la nostra politica di inclusione e partecipazione attiva”. Si richiede la presenza dei cittadini, ritenuta, “di grande valore per noi; la condivisione di idee e l’interazione diretta sono fondamentali per il successo delle nostre iniziative. Contiamo sulla presenza dei cittadini per arricchire la discussione e contribuire attivamente al futuro del nostro movimento. Siamo la terza forza politica del Paese, stiamo continuando a crescere e abbiamo creato una rete importante che ci permette di far arrivare le istanze dei cittadini direttamente nel Parlamento italiano ed europeo. Saranno presenti il già Presidente Inps Pasquale Tridico, il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo, il Deputato Agostino Santillo, l’eurodeputato Mario Furore, il Consigliere Regionale Michele Cammarano, i Senatori Anna Bilotti e Francesco Castiello, nonché i Consiglieri Comunali della provincia”. A dirlo è la Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

