FORZA ITALIA. SABATO 5 NOVEMBRE A PAESTUM L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL PARTITO

E’ convocata per sabato 5 novembre, con inizio alle 10:30, l’assemblea provinciale di Forza Italia.

L’appuntamento con amministratori e dirigenti del partito azzurro è all’Agripaestum – Capaccio Paestum.

L’assemblea, aperta a simpatizzanti e cittadini, dopo il positivo risultato alle elezioni politiche dello scorso settembre, ha come obiettivo il confronto tra la classe dirigente di Forza Italia per mettere in campo politiche territoriali sempre più attente e decisive, creare sinergie tra gli enti, tracciare le linee delle prossime elezioni provinciali, regionali ed amministrative.

A presiedere l’incontro ci sarà il Coordinatore Regionale, l’Onorevole Fulvio Martusciello.

Saranno presenti: l’On. Lucia Vuolo, Europarlamentare PPE/FI; On. Isabella Adinolfi, Europarlamentare PPE/FI; On. Tullio Ferrante, Sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile.