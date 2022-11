PROVINCIALI 2022. IL GRUPPO UNITI PER LA PROVINCIA ANNUNCIA IL SOSTEGNO A FRANCO ALFIERI

“Il gruppo Consiliare Provinciale “Uniti per la Provincia” in continuità con la coerenza delle scelte e delle azioni che ci hanno contraddistinto fin dall’inizio del nostro mandato, in totale accordo e sintonia con l’onorevole Corrado Matera sosterrà il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno Franco Alfieri”

Lo scrivono i Consiglieri Provinciali Gerardo Palladino e Vincenzo Clemente.

Sicuri di poter contribuire in modo forte e tangibile, con l’aiuto dei tanti amministratori moderati e civici dell’intero territorio provinciale, alla vittoria di questa competizione elettorale da parte di un ottimo amministratore pubblico quale è Alfieri.

Ringraziamo il nostro Presidente, ing. Michele Strianese, per la stima e la costante partecipazione politica concessaci e per il grande lavoro svolto in questi anni, con impegno e abnegazione, per la nostra bella Provincia.