FORZA ITALIA TORNA ALL’ATTACCO PER IL COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA SALERNO

Forza Italia torna a richiedere il Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati. E’ quanto si apprende negli ambienti del centro destra della Campania dove, a quanto pare, il partito guidato in Regione dall’eurodeputato Fulvio Martusciello starebbe insistendo per ottenere il diritto ad una propria candidatura nel Collegio che comprende il Comune di Salerno ma anche altri importanti centri come Cava de’ Tirreni, Battipaglia e tutta l’area della Valle dell’Irno.

Fino a qualche ora fa il Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati era dato, da tutti, nelle mani di Fratelli d’Italia che, nel computo totale dei 21 Collegi uninominali della Campania, se ne ritroverà, in ogni caso, 10.