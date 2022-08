PIU’ EUROPA RIVENDICA IL COLLEGIO DELL’AGRO CAMERA: ECCO IL NOME DEL CANDIDATO

Dei 20 Collegi Uninominali che il Partito Democratico, a livello nazionale, deve cedere a Piu’ Europa, il partito di Emma Bonino, ci sarebbe anche uno della Provincia di Salerno e, per la precisione, il Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati che ricade nell’Agro. Si tratta di un Collegio considerato di Fascia C – ovvero sicuramente perdente – che adesso potrebbe passare a Piu’ Europa. Ma chi sarà il candidato di Emma Bonino in Provincia di Salerno ?

Pronto con la sua campagna elettorale c’è il Coordinatore Regionale di Piu’ Europa Raffaele Addesso, negli anni passato impegnato all’interno di alcuni schieramenti di area centrista. Il posto di Addesso, fino ad oggi, era considerato occupato dall’assessore comunale di Nocera Inferiore Federica Fortino.