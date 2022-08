DE LUCA METTE I BIG IN CAMPO PER LE POLITICHE: C’E’ ANCHE IL SUO VICE BONAVITACOLA

Il Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania Fulvio Bonavitacola sarà candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre nel Collegio uninominale per la Camera di Salerno con il Partito Democratico: il Presidente della Regione Vincenzo De Luca mette in campo i big, gli esponenti della sua Giunta, per affrontare la prossima tornata elettorale che, anche in Provincia di Salerno, non si preannuncia facile per il centro sinistra e per il Partito Democratico. Bonavitacola, dopo anni dietro le quinte, torna in campo in prima persona, con la sua candidatura diretta che manca proprio dalle Politiche del 2008.

