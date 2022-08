POLITICHE 2022. IL CONSIGLIERE REGIONALE LUCA CASCONE VOLA NEL CILENTO PER IL COLLEGIO DELLA CAMERA

Sarà il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone il candidato che il Partito Democratico ha deciso di schierare nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati Eboli-Cilento. Cascone, reduce dalla brillante campagna elettorale del 2020 alle Regionali con la lista De Luca Presidente, è stato chiamato a rafforzare il Pd nella zona dell’estremo Sud della Provincia di Salerno dove, fino a qualche settimana fa, era in bilico la candidatura del parlamentare uscente Federico Conte. Per Cascone un nuovo impegno elettorale che, già nei prossimi giorni, lo vedrà impegnato nei principali centri della zona a cominciare dal Comune di Eboli.

