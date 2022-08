NEL PD IL GRANDE ESCLUSO E’ FRANCO PICARONE MA LUI PUNTA AL COLLEGIO DI GIANFRANCO VALIANTE

Per il momento, ma tutto potrebbe cambiare, nel Partito Democratico della Provincia di Salerno il grande escluso dalle candidature rafforzative all’interno dei Collegi Uninominali è il Consigliere Regionale Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio. Dentro Fulvio Bonavitacola, dentro Luca Cascone, tra gli esponenti di spicco della Regione Campania manca proprio il suo nome ma non è detta l’ultima parola perchè Picarone, proprio in queste ore, sta lavorando per scalzare il nome di Gianfranco Valiante dal Collegio del Senato Uninominale e vedere scritto il proprio nome sulla scheda.

