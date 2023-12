FORZA ITALIA. TRA UN MESE IL CONGRESSO PROVINCIALE, L’8 GENNAIO A NAPOLI INCONTRO CON TAJANI

Ancora qualche giorno per smaltire le festività natalizie, poi Forza Italia Salerno si prepara ad affrontare il Congresso Provinciale per l’elezione della nuova classe dirigente, in programma per il 28 Gennaio nel Comune capoluogo. Prima, pero’, a Napoli, ci sarà un’iniziativa regionale, voluta da Fulvio Martusciello con la partecipazione del Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, per rilanciare l’attività politica del partito nei mesi che separano Forza Italia dall’appuntamento con le Europee e con le Amministrative del Giugno 2024. L’appuntamento piu’ atteso è, di certo, quello con il Congresso Provinciale, dopo che in tutta la Provincia di Salerno è stato sottoscritto un gran numero di tessere. L’idea iniziale, che resta valida anche in questa fase, è di evitare strappi nel partito e di arrivare al momento del voto con un progetto convidiso, una candidature che sia in grado di mettere insieme tutte le diverse anime di Forza Italia Salerno.

