La questione della proroga, anche se di pochi mesi, della norma sul Super Bonus Edilizio, resta al centro del dibattito politico, tutto interno alla maggioranza del Governo Meloni perchè Forza Italia non molla la presa. E dopo aver digerito il no all’inserimento in Finanziaria del provvedimento, Tajani punta ad ottenere spazio all’interno del Milleproroghe o, in alternativa, con un decreto specifico da approvare il 28 Dicembre, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei Ministri del 2023.

Share on: WhatsApp