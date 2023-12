ROSSELLA SESSA (FORZA ITALIA): “GRAZIE A MARTUSCIELLO PER NOMINA, DISABILITA’ ED INCLUSIONE TEMI MOLTO SENTITI”

“Ringrazio l’ Onorevole FulvIo Martusciello, per avermi indicato come Responsabile Regionale per i settori della Disabilità e della Inclusione. Si tratta di temi che toccano, da vicino, migliaia di famiglie, e che richiedono tanto impegno e, soprattutto, un forte legame con il Governo e con i Ministeri di competenza.”

E’ quanto dichiara Rossella Sessa (Forza Italia).

“Esiste già un focus oggetto di studio da parte dei responsabili regionali. Il focus parte dall’esame è dall’approfondimento di singoli provvedimenti del Governo solo a titolo esemplificativo: la legge quadro della Disabilità; il tema del Lep a favore delle persone con disabilità ed il sistema trasporti connesso; povertà ed Inclusione e tante altre tematiche che meritano tutela.

Sono certa che, con il sostegno di tutta la famiglia di Forza Italia, sarà possibile ottenere risultati concreti per la nostra Regione dove, spesso, le famiglbie che devono far fronte a problematiche simili sono lasciate da sole.