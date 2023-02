FRANCO MARI (AVS): “CON FRATOIANNI A SALERNO QUALCOSA CHE NON ACCADEVA DA ANNI”

“Lunedì sera a Salerno è successo qualcosa che non si vedeva da tempo. L’Alleanza Verdi e Sinistra ha riempito il Salone Bottiglieri della Provincia come le forze della sinistra non facevano da decenni. ”

Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Una discussione ricca e intensa sulla necessità di contrapporre al Governo della destra un’alternativa di società e un altro modello di convivenza. Tutti gli interventi hanno riguardato questioni di merito: dal tema del lavoro a quello dell’Autonomia differenziata, dal reddito alla sanità, dalle pensioni alla conversione ecologica dell’economia. A presiedere l’assemblea sono state chiamate Grazia Montoro e Fiorella Zabatta, rispettivamente dirigenti nazionali di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Dopo i contributi di Franco Mari, Dario Barbirotti, Andrea De Simone, Franco Tavella, Anselmo Botte e Mirella Milite ha concluso la serata il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il quale ha rimarcato da un lato la necessità di tenere ferma la prospettiva della giustizia sociale e ambientale e dall’altro l’urgenza di offrire all’elettorato una proposta unitaria delle forze progressiste.