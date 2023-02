ROSA D’AMELIO ALLA GUIDA DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA

Secondo quanto riportato, questa mattina, dal quotidiano Cronache, l’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio, candidata alle ultime elezioni politiche del 2022 nella lista del Partito Democratico per la Camera dei Deputati nel Collegio Salerno – Avellino, potrebbe essere il nome da proporre come candidato alla Segreteria Regionale del PD in Campania. D’Amelio, irpina DOC, molto vicina al Consigliere Regionale Maurizio Petracca, fedelissima di Vincenzo De Luca, potrebbe mettere d’accordo le diverse anime del Partito Democratico della Regione Campania.

