DE LUCA E LE PRIMARIE DEL PD: L’INCOGNITA NAPOLI E L’EFFETTO MANFREDI

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, apertamente schierato con Stefano Bonaccini per le Primarie del prossimo 26 Febbraio, deve iniziare a fare i conti con l’incognita Napoli, il comune capoluogo di Regione dove il voto interno del Partito Democratico potrebbe riservare qualche clamorosa sorpresa. E mentre è tutto sotto controllo a Salerno ed Avellino – con Caserta in attesa di capire come si svolgeranno le Primarie dopo il caos tesseramenti – resta aperta la partita nella città di Napoli dove, a giocare un ruolo determinante, potrebbe essere il Sindaco Gaetano Manfredi che, almeno in apparenza, sembra aver assunto una posizione neutrale nei confronti dei principali contendenti. Ed il primo cittadino di Napoli, dopo il caso San Carlo, potrebbe anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del Presidente della Regione Vincenzo De Luca: sullo sfondo c’è sempre la questione del terzo mandato, perchè Manfredi non ha, per nulla, abbandonato l’idea di una sua candidatura a Presidente della Regione Campania nel 2025.

