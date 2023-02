DALL’EUROPA ALTRA BATOSTA PER L’ITALIA: DAL 2035 STOP A MACCHINE DIESEL O BENZINA

Il Parlamento Europeo, nella seduta di oggi, ha approvato in via definitiva la norma che prevede, a partire dal 2035, lo stop definitivo alla produzione di nuove autovetture alimentate a diesel o a benzina.

L’addio dell’Europa ad auto e furgoni nuovi a benzina e diesel dal 2035 – suggellato dal voto finale della plenaria del Parlamento europeo dopo una lunghissima trafila legislativa – è diventato ormai incontrovertibile, scatenando l’ira del vicepremier Matteo Salvini. Che dal suo account di Instagram ha attaccato Bruxelles, tacciandola di una decisione mossa da “ideologia, ignoranza o malafede?”, che va “contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio degli interessi cinesi”. Eppure, nel frattempo, è stata la stessa Commissione europea a spingersi ancora più là, con una nuova proposta per i trasporti e l’energia che muove ora i suoi primi passi: dal 2030 anche gli autobus dovranno essere a emissioni zero e per i camion ci sarà un taglio del 90% delle CO2 entro il 2040.