PONTECAGNANO FAIANO. IL CENTRO DESTRA COMPATTO: ADESSO LA ROSA DEI NOMI

Tutti i partiti di centro destra del Comune di Pontecagnano Faiano sono uniti e sono convinti che una coalizione forte e con una chiara connotazione politica possa affrontare – e vincere – la prossima tornata elettorale per le Comunali. Il messaggio arriva dalla riunione che, nella serata di ieri, i responsabili cittadini di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati hanno tenuto per fare il punto della situazione sulle prossime elezioni comunali: nessuna spaccatura, nessuna defezione ma il chiaro obiettivo di arrivare compatti all’appuntamento elettorale. Ed ora si passa alla fase concreta: nella prossima riunione, infatti, a ciascun partito toccherà presentare il nome del proprio candidato sindaco; dalla rosa di nomi verrà fuori quello del candidato unitario per la prossima scadenza elettorale del Comune di Pontecagnano Faiano.

Share on: WhatsApp