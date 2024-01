“Ecco il programma di governo per il 2024: privatizzazioni, autonomia differenziata e premierato. A leggere meglio possiamo dire: subalternità al mercato, rottura dell’unità nazionale e svolta autoritaria senza la quale non sarebbe possibile governare tante disuguaglianze. Le lavoratrici e i lavoratori avranno solo da perderci. Quando le forze progressiste si uniranno per avanzare una proposta comune sarà sempre troppo tardi.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.