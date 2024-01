CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO. IL 10 GENNAIO ALLE 12:00 LA PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZIONI

Si terrà mercoledi’ 10 Gennaio, a partire dalle 12:00, la seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno, cosi’ come composto dopo il voto dello scorso 20 Dicembre. Nelle prossime ore verrà, ufficialmente, notificata la convocazione a tutti i 16 Consiglieri Provinciali per la prima riunione del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. E’ probabile che il giorno 8, invece, il Presidente della Provincia Franco Alfieri possa incontrare tutti i consiglieri di maggioranza per discutere ed affrontare il tema delle deleghe e del ruolo di Vice Presidente, ad oggi ricoperto dal consigliere provinciale Giovanni Guzzo, risultato il primo degli eletti anche nel corso delle ultime elezioni provinciali.

Share on: WhatsApp