FRANCO MARI (AVS): “GOVERNO CONFERMA IN AULA GABBIE SALARIALI, BRUTTA NOTIZIA”

”Il Governo ha confermato in Aula l’intenzione di riportare il Paese alle gabbie salariali. Il ministro Zangrillo, come Valditara, ha parlato di contrattazione decentrata per i dipendenti pubblici allo scopo, ha detto, di adeguare i contratti ai territori: insomma, prenderanno di meno coloro che vivono dove il costo della vita è minore. Siamo molto preoccupati, il Paese ha bisogno piuttosto di una nuova scala mobile, ma il Governo Meloni ha ben altri progetti”. Così Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro durante il question time di oggi alla Camera.

