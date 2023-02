SUB AMBITO CAVA-IRNO, DOMANI RIUNIONE DECISIVA: VINCENZO SESSA VERSO LA PRESIDENZA

In vista dell’assemblea dei Sindaci del Sub Ambito Cava-Irno, convocata per il pomeriggio di domani per l’elezione di Presidente e Vice Presidente, nella mattinata di domani si terrà una riunione, riservata a tutti gli esponenti del centro sinistra, per stabilire una linea unica da portare avanti nel corso della fase elettorale.Il nome che parte con il vantaggio dei pronostici della vigilia è quello di Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano, da sempre esponente del Partito Democratico, che ha avuto l’ok dei vertici provinciali del partito: sul tavolo c’era anche il nome del Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, al quale potrebbe essere proposta la Vice Presidenza. In caso di suo rifiuto è già pronto il nome di Gianfranco Valiante, Sindaco del Comune di Baronissi, che accetterebbe l’incarico di Vice Presidente, considerato che il suo mandato da primo cittadino scadrà tra poco piu’ di un anno.

