SUB AMBITO AGRO. PER LA PRESIDENZA SPUNTA IL NOME DELL’EX PRESIDENTE MICHELE STRIANESE

In attesa che venga costituito sotto il profilo giuridico, per il Sub Ambito Agro per la gestione del ciclo dei rifiuti adesso c’è il nome dell’ex Presidente della Provincia Michele Strianese. L’attuale sindaco di San Valentino Torio, che è uno dei comuni che fa parte del Sub Ambito, potrebbe ricevere, in questo modo, una sorta di ristoro politico, dopo il ben servito ricevuto in occasione delle ultime elezioni Provinciali, quando al nome di Strianese fu preferito quello di Franco Alfieri.

Per l’elezione di Strianese alla guida del Sub Ambito Agro sarà fondamentale il sostegno degli altri sindaci del Partito Democratico del territorio, a cominciare dal Comune di Nocera Inferiore con il Sindaco Paolo De Maio che potrebbe fare un passo indietro per lasciare spazio all’ex Presidente della Provincia di Salerno.