POLIZIA PROVINCIALE SUL PIEDE DI GUERRA: NO ALLA DIVISIONE IN DUE SETTORI

Gli esponenti della Polizia Provinciale di Salerno, con una lettera indirizzata a tutti i Consiglieri Provinciali, denunciano l’imminente divisione degli agenti in due settori – cosi’ come suggerito da un Dirigente della Provincia di Salerno – che andrebbe a creare un duplicato della attuale struttura, senza, pero’, alcun tipo di potenziamento del servizio.

“Sembrerebbe che un Dirigente,” scrivono gli appartenenti alla Polizia Provinciale ” abbia consigliato di allocare metà degli appartenenti della Polizia Provinciale sotto un settore e metà ad un altro, con altrettanti Dirigenti e ciò

con fantasiose formule di vicariato o reggenze che non sono previste dalle specifiche normative che regolano le Polizie locali . Tutto ciò per risolvere alcune criticità riguardo un ex funzionario alquanto “bellicoso e minaccioso” che molti di voi conoscerete bene, che vorrebbe trascinare anche questa neo amministrazione in un brutto turbinio e che riteniamo non essere la strada più giusta.”

Chi è questo Dirigente che risponde a logiche provenienti fuori dal Palazzo ?

Infine l’appello al Presidente Alfieri : “Da questo Presidente ci aspettiamo invece una riorganizzazione ed un

potenziamento della PP ma con le dovute figure gerarchiche, quelle previste dalla legge e non con fantasiose organizzazioni e cioè : un Comandante, un funzionario ufficiale di PG e gli agenti, uniti in un unico Corpo, che seppure con prevalenti compiti in ambito ambientale e stradale concorrerebbero tra di loro per tutte le

altre funzioni che la legge prevede oltre che per i servizi di interesse pubblico esempio le emergenze in cui viene richiesta la Polizia provinciale come Corpo e non come singolo settore.”