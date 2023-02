CARMINE AMATO (FDI): “PONTE CHIUSO A TEGGIANO, LA PROVINCIA INTERVENGA PRESTO”

Su sollecitazione del Portavoce Cittadino FDI di Teggiano Avv.to Paolo Carrano e il Portavoce Cittadino FDI di Sassano Rosario Trotta ed il Responsabile del Vallo di Diano Francesco Bellomo, Per l’interruzione di un’arteria di particolare importanza per la collettività del Vallo, fondamentale per la comunità, completamente abbandonata, si registra il disagio degli abitanti che svolgono la propria attività lavorativa oltre il ponte, la scomodità per il trasporto pubblico verso le scuole, la difficoltà dei collegamenti con i paesi limitrofi e con i punti d’interesse turistico, il fortissimo disagio delle famiglie che risiedono e dimorano oltre l’infrastruttura chiusa la traffico.

Il Consigliere Provinciale Carmine Amato del Partito Fratelli d’Italia in una interrogazione fatta in data odierna chiede quando verra riaperto il ponte Tanagro in località Caiazzano che collega la Cittadina di Sassano a Padula e viceversa.

INTERROGA E INTERPELLA

l’amministrazione provinciale, nella persona del Presidente Alfieri, per sapere:

Se, a seguito della sopraindicata ordinanza di chiusura del Ponte Tanagro, sono state espletate attività e/o emanati provvedimenti (se sì, quali) al fine di garantire nel più breve tempo possibile la messa in sicurezza e l’apertura del Ponte Tanagro e la riattivazione della viabilità;