IL MINISTRO SANGIULIANO A PAESTUM IL PROSSIMO 11 FEBBRAIO PER UNA VISITA ISTITUZIONALE

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, sarà a Paestum il prossimo 11 Febbraio per una visita istituzionale all’interno dell’Area Archeologica. Si tratterà della prima visita istituzionale di Sangiuliano in Provincia di Salerno e la scelta della location non è casuale, considerata la grande importanza che il Governo Meloni intende riservare alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico del Paese.

La giornata di Sangiuliano in Provincia di Salerno si concluderà, nel pomeriggio dell’11 Febbraio, con la partecipazione alla Direzione Regionale di Fratelli d’Italia, convocata dal Commissario Regionale Antonio Iannone.