FRATELLI D’ITALIA. IN PROVINCIA DI SALERNO MANCA L’ULTIMO NOME MASCHILE PER LA LISTA

Manca solo l’ultimo nome maschile, che probabilmente verrà ufficializzato nella giornata di lunedi’ 17 agosto, per completare la lista di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno. Il partito di Giorgia Meloni, attorno al quale è cresciuta una grande attesa per le prossime regionali, avrà in campo tre donne e sei uomini.

Per i nomi femminili si punta sull’ex coordinatrice provinciale Imma Vietri, su Giusy Sorgente ed Antonella Ianniello.

Tra gli uomini, invece, confermatissima la candidatura di Nunzio Carpentieri (già Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino). Ci saranno anche il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, il consigliere comunale di Scafati Arpaia, quello di Nocera Superiore Ferrigno. Da Eboli, negli ultimi giorni, ok per la candidatura di Vito Marchesano.