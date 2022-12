FRATELLI D’ITALIA SPEGNE 10 CANDELINE: L’EVENTO A ROMA DAL 15 AL 17 DICEMBRE

Dicembre 2012-Dicembre 2022: dieci anni di vita per Fratelli d’Italia, oggi il primo partito in Italia ed anche all’interno del Parlamento per numero di eletti. 10 anni che il Presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni ha deciso di salutare con un evento di piazza, in programma a Roma dal 15 al 17 Dicembre. L’appuntamento di Roma sarà anche un primo test per la popolarità di Giorgia Meloni che, tutti i sondaggisti, danno in crescita come anche lo stesso partito che, in quasi tutte le rilevazioni demoscopiche, è sopra il 30%. Fratelli d’Italia, il partito che dalla sua nascita, dopo la rottura con il Pdl di Silvio Berlusconi, in dieci anni di attività ha raggiunto traguardi importantissimi con il governo nazionale ma anche con la guida di alcune regioni. Adesso arriva la sfida con le Regionali di Lazio e Lombardia, poi nella primavera del 2023 quella con le amministrative. Ed intanto c’è da portare avanti l’attività di governo.

