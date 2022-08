FUGA PER LA VITTORIA: ENZO MARAIO E’ CANDIDATO AL NUMERO 2 DEL SENATO A ROMA

Nè Salerno, nè la Campania: per provare ad ottenere un seggio al Senato, il Segretario Nazionale del PSI – che non ha presentato liste autonome nella coalizione del Partito Democratico, a differenza di Bonino, Fratoianni e Di Maio – ha ottenuto dal segretario del Pd Enrico Letta, la possibilità di essere candidato al numero 2, in una lista del Pd del SENATO, nella Provincia di Roma. Al primo posto della lista, una donna, eletta da pochi mesi in Parlamento: una posizione tutt’altro che sicura per Maraio che per vincere la sua personale campagna elettorale ha dovuto lasciare il territorio e giocare la partita a Roma.

