TUTTI IN ATTESA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE A SALERNO DEL MINISTRO CARFAGNA

Quando inizierà la campagna elettorale per le politiche a Salerno del Ministro Mara Carfagna, candidata nella lista proporzionale per la Camera dei Deputati proprio nella circoscrizione Salerno-Avellino ? Ed il Ministro Carfagna avrà anche un suo comitato proprio nel Comune capoluogo ? Per il momento, sul territorio, i piu’ attivi sono gli altri candidati della lista Azione-Italia Viva: dal candidato al Collegio per il Senato Gigi Casciello al numero 2 della lista per il proporzionale della Camera Antonio D’Alessio. Tutti, pero’, sono in attesa della campagna elettorale del Ministro Mara Carfagna.

