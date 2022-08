UNA CAMPAGNA ELETTORALE SENZA NOMI E VOLTI: TUTTI PUNTANO SUI LEADER NAZIONALI

Di manifesti elettorali, in giro, per il momento, ce ne sono ancora pochissimi ma quando inizierà la vera e propria campagna elettorale ne vedremo tantissimi con i simboli dei partiti, magari anche con i nomi dei leader, ma senza alcun nome del singolo candidato. Una strategia comune e condivisa da tutti, anche per non creare confusione nell’elettorato che, con questa disgraziata legge elettorale, deve limitarsi a mettere una o due croci su ogni scheda, evitando, pena l’annullamento di scrivere alcunchè.

Forse, nei piccoli comune dove c’è anche un candidato o una candidata del territorio comparirà qualche manifesto con il relativo faccione ed il nome, per il resto nulla: solo croci in bella evidenza, simboli dei partiti nazionale e magari anche il volto, debitamente ritoccato, dei principali leader.