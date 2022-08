FULVIO MARTUSCIELLO AD AGENDAPOLITICA: “CANDIDATURE? PREMIEREMO CHI, IN QUESTI ANNI, HA LAVORATO”

Da 72 ore è al lavoro su tutto il territorio della Regione Campania, per riorganizzare e rilanciare Forza Italia in vista delle elezioni Politiche del 25 Settembre. Fulvio Martusciello, neo Commissario Regionale del partito degli azzurri in Campania, stila anche l’identikit del candidato ideale per le prossime politiche.

Forza Italia in Campania, da cosa e chi riparte ?

“Dalla energia sempre nuova del Presidente Berlusconi. Da un gruppo dirigente nazionale, Tajani in testa, credibile e di grande competenza. Da tanti amministratori locali, vecchi e nuovi, dall’entusiasmo dei militanti. Da tanti giovani preparati e capaci. Ripartiamo dai valori di sempre, quelli della grande famiglia dei popolari europei, ripartiamo dalla capacità di leggere il Paese e di dare risposte a famiglie ed imprese.”

Quali saranno i criteri utilizzati per scegliere i candidati?

“Decideremo con i vertici nazionali. Saranno premiati quelli che, in questi anni, hanno lavorato. Poi, come chiede il Cavaliere, personalità che si sono impegnate nel mondo delle imprese, delle associazioni, delle professioni.”

Berlusconi ha puntato su uomini e donne di comprovato consenso. Questo è uno dei motivi della sua nomina ?

“Gratitudine infinta per il Cavaliere. Dal 1994 al suo fianco e con entusiasmo sempre crescente. Ho ringraziato lui, e faro’ di tutto per essere all’altezza, e chi mi ha preceduto nell’incarico. Continuero’ a rappresentare i territori, a girare come una trottola. Creerò una squadra capace di guardare non solo alle elezioni imminenti, ma al futuro. Ci attendono impegni significativi. Faremo bene. E’iniziata una fase nuova.”