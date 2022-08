IL PD A SALERNO CHIAMA FULVIO BONAVITACOLA PER AUMENTARE LA PERCENTUALE

Sarà il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola il candidato del Partito Democratico nel Collegio di Salerno per la Camera dei Deputati: nel pomeriggio di venerdi’ una calda riunione all’interno della sede provinciale del PD di Salerno ha indicato proprio Bonavitacola come l’uomo giusto per garantire al Partito Democratico un incremento della percentuale sul territorio. L’obiettivo di Piero De Luca, candidato blindato nel listino proporzionale al numero 1, è quello di portare a casa, in ogni caso, un risultato importante, da evidenziare a livello nazionale, considerato il suo ruolo di Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati. E’ questa la ragione che ha portato alla decisione sul nome di Bonavitacola, uomo delle istituzioni e della Regione Campania: ottenere una percentuale, se possibile, superiore alla media nazionale del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp