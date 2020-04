GAETANO AMATRUDA: “SALERNO DEVE RIPARTIRE, IN SICUREZZA PER IMPRESE E CITTADINI”

“Salerno non può rimanere bloccata.

Bisogna ripartire garantendo la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.

Serve il via libera per la consegna del cibo a domicilio, serve il via libera a cartolerie e librerie e serve riavviare le attività degli stabilimenti balneari e della cantieristica nautica senza ritardi”. Così il giornalista Gaetano Amatruda, fra i primi a parlamene a Salerno, rilancia a Salerno la battaglia del centrodestra campano sulla fase due e dopo le prime aperture sul tema da parte della Regione.

“Si può fare in sicurezza, per cittadini ed imprese, va fatto. Altre Regioni lo stanno facendo. Il settore nautico – dice Amatruda- è trainate per la economia campana è va rimesso in moto. C’è il rimessaggio nei cantieri, le attività sui pontili. E’un circuito che deve ripartire adesso”.

“Ci sono imprese che intendono ripartire. È la dignità e la forza di tanti imprenditori che non vogliono – dice – promesse ed annunci e che chiedono, semplicemente, di essere messi nelle condizioni di fare. Devono ripartire ed avere segnali concreti su liquidità e tasse perché le risorse ci sono”.

“La fase due avrà un senso solo se la Regione rafforzerà la risposta sanitaria” conclude Amatruda