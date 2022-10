GIANFRANCO VALIANTE: “IL GOVERNO COINVOLGA LA REGIONE PER I FONDI PER IL SUD”

I ritardi nella sottoscrizione dei Contratti istituzionali di sviluppo suscitano preoccupazione nei sindaci della provincia di Salerno che hanno già ricevuto informalmente, dal Ministero, l’ok di approvazione dei progetti.

Il coordinatore provinciale dell’Anci Gianfranco Valiante ha scritto ad Anci affinché solleciti il Ministero per il sud e la coesione territoriale “ad una pronta e necessaria interlocuzione con la Regione Campania per la definizione dei contratti”. “La Regione Campania – spiega Valiante – è parte determinante ed integrante dei Contratti istituzionali di sviluppo. Il Ministero per il Sud attivi la dovuta interlocuzione con la Regione Campania per la condivisione degli interventi e per la necessaria sottoscrizione dei contratti preordinati alla realizzazione di opere strategiche per i territori. Il Sud non può aspettare ancora”.