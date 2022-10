PROVINCIALI 2022. CENTRO DESTRA E ITALIA VIVA-AZIONE PENSANO A CECILIA FRANCESE

Un nome unico sul quale far confluire tutti i voti, sperando di rompere il fronte deluchiano e del Partito Democratico all’interno delle amministrazioni comunali della Provincia di Salerno: è questa l’idea che gira nella testa dei responsabili provinciali dei partiti del Centro Destra come anche per Italia Viva-Azione. Le provinciali 2022 per l’elezione del solo Presidente della Provincia si terranno il 20 Novembre e, quindi, entro la fine del mese di ottobre scadrà anche il termine per la presentazione ufficiale delle candidature. Il centro sinistra ha fatto, oramai, la sua scelta, scaricando l’attuale Presidente Michele Strianese – con ben quattro anni di mandato – e puntando sul sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Centro destra ed Italia Viva – Azione, considerato che altri sindaci come Monaco e Alfano, hanno il vincolo dei pochi mesi di mandato a disposizione, potrebbe confluire sul nome di Cecilia Francese, primo cittadino di Battipaglia, che non ha mai escluso una sua partecipazione alla prossima competizione elettorale.

