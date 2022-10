PARTE DA SALERNO UNA CLASS ACTION CONTRO L’AUMENTO DELLE BOLLETTE ENERGETICHE

La CLAAI Salerno si fa promotrice dell’iniziativa di tutela delle imprese contro il caro bollette. Contattando gli uffici dell’associazione di Via San Leonardo al civico 120, sarà possibile aderire alle iniziative legali e alla class action contro le società di erogazione da promuovere dinanzi alle competenti Procure, all’Antitrust e all’Arera, finalizzate alla riduzione dei costi dell’energia elettrica e del gas e agli aumenti sproporzionati che stanno provocando gravissime chiusure di attività economiche anche in conseguenza dell’aumento dei procedimenti di sfratto per morosità.

Gli aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas non possono trovare ragionevole giustificazione nella guerra in Ucraina, ha sottolineato Matteo Caputo, Presidente della CLAAI Salerno, l’Unione degli Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Salerno, ecco perché anche in questa occasione confermiamo il nostro impegno a supporto delle esigenze delle imprese. Un sostegno per accompagnare artigiani e piccole imprese a superare questo periodo pesante augurandoci, di tornare a lavorare a pieno ritmo.

Presso la CLAAI di Salerno, inoltre, sarà possibile la predisposizione di piani di rientro per il pagamento delle bollette arretrate al fine di evitare distacchi e morosità e per arginare il fenomeno che può provocare il fallimento di molte imprese.