GIFFONI VALLE PIANA, COMUNALI 2021. GIULIANO PER LA CONFERMA, ECCO GLI ALTRI NOMI IN CORSA

Entra nel vivo, anche nel Comune di Giffoni Valle Piana, la campagna elettorale per le Comunali 2021. Quando mancano poco piu’ di 6 mesi all’appuntamento con le elezioni comunali nella Città del Cinema per Ragazzi, pare certa e scontata la candidatura di Antonio Giuliano, sindaco in carica e mai messo in discussione dalla sua maggioranza come anche dal Partito Democratico di cui fa parte. Ci sono, pero’, in atto le grandi manovre che vedono protagonisti altri esponenti politici del centro dei Picentini: da tempo circola, con insistenza, il nome dell’ex assessore Francesco Cannoniero, pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale ma sul tavolo delle trattative ci sono anche i nomi di due donne. Di chi si tratta ? L’attuale consigliera di opposizione Antonietta Buonanno e l’ex consigliera Romina Malfeo, reduce da una brillante esperienza alle ultime elezioni regionali di settembre. Resta, infine, da comprendere cosa farà il Movimento 5 Stelle che, proprio a Giffoni Valle Piana, vanta la presenza della parlamentare Anna Bilotti.

