BUCCINO, CASO FONDERIE. FISCINA (PAESE MIO): “PRONTI A PARTECIPARE AD UN CONFRONTO”

Il Presidente dell’associazione Paese Mio Gregorio Fiscina, con una lettera inviata ai vertici aziendali delle Fonderie Pisano, dopo la notizia di una possibile delocalizzazione nel comune di Buccino della nota fabbrica che oggi si trova a Salerno, al confine con la Valle dell’Irno, chiede un confronto dopo che il sindaco Nicola Parisi ha chiuso ad ogni possibile dialogo con l’azienda.

“La gente è sconcertata”, scrive Fiscina, “ed ha il diritto di sapere per cui il sottrarsi al confronto è il peggior modo per alimentare sospetti, anche artatamente, da parte di chi sa e fa finta di non sapere e si arroga il diritto di decidere come fossa cosa personale e non la tutela dei sacrosanti diritti di chi governa”.

Infine un appello “di essere invitati a partecipare ad ogni incontro che riguardi la salute-ambiente a seguito dell’eventuale insediamento nel comune di Buccino, cosa che si è già verificata in passato quando altri insediamenti sono giunti sul territorio”.-