GIFFONI VALLE PIANA. SCUOLE CHIUSE FINO AL PROSSIMO 4 DICEMBRE

In un momento storico come questo, in cui nessuno è immune da questo maledetto virus, ho ritenuto opportuno tutelare ancor di più i miei concittadini e in particolar modo la parte più fragile della nostra popolazione, ossia i bambini.

Pertanto, questa mattina ho firmato l’ordinanza sindacale per la chiusura delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria in presenza fino al prossimo 4 dicembre. Le attività dunque continueranno attraverso la didattica a distanza. Restano comunque consentite le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi specifici e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico.

Lo annuncia Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana.

Si tratta di un gesto forte ma che considero necessario, specie in questo momento, per contenere l’emergenza legata al Covid-19.