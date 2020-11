STATO DI CALAMITA’ GOLFO POLICASTRO, LA MOZIONE DI CARPENTIERI (FDI) IN CONSIGLIO REGIONALE

Pochi minuti fa, su mia iniziativa, è stata sottoscritta dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Campania, una mozione con la quale si chiede al Consiglio regionale di impegnare la Giunta a richiedere con urgenza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello Stato di calamità naturale per i Comuni del Golfo di Policastro interessati dagli eventi meteorici intensi ed eccezionali nella notte del 17 novembre 2020.

Lo annuncia il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Come promesso, mi sono immediatamente adoperato, per quanto in mio potere, per attivare con urgenza e tempestività tutte le procedure necessarie a garantire sostegno alle popolazioni colpite e, nel contempo, risorse economiche adeguate agli interventi di ripristino delle strutture, pubbliche e private, devastate dall’ondata di maltempo che ha colpito quella porzione di territorio a sud della Provincia di Salerno.

È del tutto evidente che le Amministrazioni comunali, con i propri mezzi e le proprie risorse, non sono in grado di far fronte da sole alle gravissime conseguenze di questa emergenza, che ha causato danni allo stato incalcolabili.