FORZA ITALIA STRIZZA L’OCCHIO A CONTE ? TRE PARLAMENTARI LASCIANO E PASSANO CON LA LEGA

Bagarre nel centrodestra con il leader della Lega Matteo Salvini che attacca Forza Italia dopo che Berlusconi ha aperto al governo per una eventuale collaborazione sulle misure economiche. “I miei rapporti con Forza Italia? A me interessano i rapporti con gli italiani.

L’appello di Mattarella è alla collaborazione, non all’inciucio e ai rimpasti”, ha detto il leghista a Rtl 102.5. Forza Italia, tramite Antonio Tajani, ha risposto affermando che non c’è alcun inciucio e che FI resterà all’opposizione. “Si tratta soltanto di buon senso e di senso di responsabilità per tutelare i diritti dei cittadini”, spiega Tajani su Twitter. Nel frattempo nel centrodestra tre azzurri hanno deciso di cambiare casacca passando al gruppo parlamentare della Lega. Si tratta dei tre deputati Laura Ravetto, ex sottosegretario del governo Berlusconi, Federica Zanella e Maurizio Carrara. “Viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al governo e gli ammiccamenti con il Partito democratico”: così si legge nella nota di addio dei tre parlamentari.