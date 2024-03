GIORGIA MELONI: “EUROPEE, PER FDI SUCCESSO SAREBBE CONFERMARE VOTI DELLE POLITICHE 2022”

“Le elezioni europee? Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a palazzo Chigi. Sarebbe cosa non facile, non accade spesso, ma è sicuramente un obiettivo al quale punto”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista ad “Agorà” su Rai3. Sulla riforma del premierato la presidente del Consiglio afferma che “non riguarda né Giorgia Meloni né Sergio Mattarella, non riguarda il presente perché è una riforma sul futuro della Nazione ed è su questo che gli italiani saranno chiamati a decidere che cosa vogliono fare”.

“I miei rapporti con Mattarella sono ottimi e lo ringrazio perché non fa mai mancare il proprio supporto alla Nazione. Coloro che brigano per compromettere questo rapporto rimarranno delusi”, prosegue la premier che mette nel mirino l’opposizione: “Vedo una sinistra allo sbando che cerca di schermassi dietro l’autorevolezza del presidente perché non sa spiegare la prossima contrarietà alla riforma costituzionale e il premierato e quindi cercano altre ragioni”. E ancora: “Ho visto una sinistra che negli anni ha lavorato sulla demonizzazione degli avversari, ma il confronto deve essere su una condizione di rispetto reciproco. Quando affronti la politica come la lotta nel fango ci perdono le istituzioni. Spero che Elly Schlein voglia imprimere un cambiamento su questo”.