SALERNO. IN CONSIGLIO COMUNALE IL PROSSIMO 26 MARZO ARRIVA IL BILANCIO DI PREVISIONE

Settimana Santa di lavoro per i Consiglieri Comunali di Salerno chiamati, il prossimo 26 Marzo, a discutere ed approvare il bilancio di Previsione 2024. Nessuna proroga, quest’anno, da parte del Ministero dell’Interno, per l’approvazione del Bilancio di Previsione che, solitamente, per il Comune di Salerno, negli ultimi anni, è stato approvato dopo l’estate.

Quest’anno, invece, si cambia rotta con il documento di programmazione economica che sarà valutato dall’assise cittadina il prossimo 26 Marzo, insieme ad altri argomenti, tra cui anche la revoca delle delibere che, nel 2010 e nel 2011, avevano autorizzato la realizzazione dei parcheggi sotterranei di Piazza Cavour.