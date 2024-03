GIOVANNI GUZZO: “IN BOCCA AL LUPO ALL’AMICO PIERO MARRESE, CANDIDATO PRESIDENTE IN BASILICATA”

Sono felice di questa scelta, ci lega un rapporto di amicizia e stima reciproca. A lui un grande in bocca al lupo per l’importante sfida che lo attende.”

Sono sicuro che i lucani premieranmo l’impegno, l’ascolto, la presenza che non fa mai mancare alla sua gente come presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico. Le sue riconosciute capacità amministrative saranno fondamentali per il rilancio della Basilicata, un bellissimo territorio del nostro amato Sud ricco di storia e dignità.