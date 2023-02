GIORGIA MELONI: “IL DATO DI LAZIO E LOMBARDIA CONFERMA COMPATTEZZA GOVERNO”

Giorgia Meloni esulta per la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia: “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia”. Su Facebook, il presidente del Consiglio sottolinea: “Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”.

La vittoria del centrodestra alle ELEZIONI REGIONALI DI LAZIO E LOMBARDIA è un “voto di fiducia al governo”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al Tg1. “Con tutta la prudenza del caso, siamo soddisfatti”, ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, invitando a riflettere sulla bassa affluenza alle urne. “C’è un dato sul quale bisogna lavorare che è quello della scarsa partecipazione al voto. Evidentemente bisogna parlare di più con i cittadini e fare un forte lavoro di confronto con la gente. Il risultato, per come si prefigura, è assolutamente positivo per il governo”, ha aggiunto.

Più sintetico il commento di Matteo Salvini che, su Instagram, ha commentato postando le foto dei candidati (e futuri presidenti di regione), Rocca e Fontana. “Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”.